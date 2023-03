Afriwise neemt AI-bedrijf Pythagoria over

Het legaltechbedrijf Afriwise, met enkele bekende zakenmensen in het kapitaal, neemt het bedrijf in artificiële intelligentie Pythagoria over. Het wil daarmee zijn snelle groei voortzetten door correcte juridische informatie te leveren aan bedrijven.

Afriwise is niet zo bekend in België wegens zijn sterke focus op Afrika. Het bedrijf reisde bijvoorbeeld mee naar Zuid-Afrika in het zog van koning Filip en koningin Mathilde, die van 22 tot 27 maart op staatsbezoek waren in de regenboognatie. Met zijn digitaal platform helpt Afriwise bedrijven aan de juiste wetgeving en andere juridische informatie in de Afrikaanse landen waar ze actief zijn. Rechtsonzekerheid is een groot probleem is heel wat Afrikaanse landen. Bedrijven zijn via het platform steeds in orde met nieuwe wetten. Het vijf jaar oude Afriwise heeft 35 mensen vast in dienst en bouwde aan een netwerk van 150 Afrikaanse advocatenkantoren.

Volgens CEO en oprichter Steven De Backer haalde Afriwise in verschillende zaaikapitaalrondes de afgelopen jaren 5 miljoen euro op. Onder de businessangels vinden we Jacques Emsens, een telg van de familie achter de Kempense zandontginningmultinational SCR-Sibelco. Christophe de Limburg Stirium is onder meer bestuurder bij Carrières du Hainaut, Bart Sobry is de topman van het zeezoutbedrijf Zoutman Industries en Mathias Vandaele van de bouwonderneming Hectaar. Voor de overname van Pythagoria – het bedrag is onbekend – werden geen vers kapitaal opgehaald bij de bestaande investeerders.

Groeiversnelling

“De cirkel is rond”, zegt Steven De Backer. De jurist gaf twintig jaar geleden les over recht en internet aan de universiteit, maar koos daarna voor een klassieke loopbaan als advocaat met de focus op Afrika. Nu is hij ondernemer aan het hoofd van het in 2018 opgerichte Afriwise. Het bedrijf geeft bedrijven in 25 Afrikaanse landen toegang tot correctie juridische informatie over ondernemingsrecht. Het werkt voor grote bedrijven als IBM en DHL.

De overname van Pythagoria moet op twee manieren voor een groeisversnelling zorgen. Met de artificiële intelligentie van het bedrijf zullen bedrijfsjuristen nog beter en doeltreffender juridische informatie kunnen controleren, stelt Afriwise. Steven De Backer is zich goed bewust van de kinderziekten van de AI-taalmodellen: “We weten dat chatbots kunnen ‘hallucineren’. Wij laten artificiële intelligentie los op onze juridische databases, maar we combineren die juridische expertise met ons collaboratief netwerk van lokale advoaten. Zij sturen bij. Daardoor kunnen we de juridische integriteit van ons aanbod garanderen.”

Verborgen parel

De Backer is ambitieus. Hij wil graag uitgroeien tot een wereldspeler in datastructurering die zich kan meten met concurrenten als LexisNexis en Thomson Reuters. “Behalve in Afrika werken we ook in het Midden-Oosten. We krijgen ook vragen uit Europa en Latijns-Amerika. We willen dit jaar tien tot vijftien mensen in dienst nemen en blijven groeien.” Om de technologie van Pythagoria zo goed mogelijk in te zetten voor Afriwise en nog meer juridische applicaties te ontwikkelen, wordt Pythagoria-oprichter Pierre-Yves Thomas de technisch directeur (CTO) bij Afriwise. De Belg ontwikkelde nog mee de eerste versie van de chatbot met artificiële intelligentie ChatGPT. Hij blijft minstens vijf jaar bij het bedrijf. Tegelijk blijft hij Pythagoria leiden. De leverancier van op AI gebaseerde juridische software moet de tweede groeimotor worden.

De Backer omschrijft het Luxemburgse bedrijf, dat acht mensen in dienst heeft, als een verborgen parel. “Pythagoria zit op goud op het gebied van artificiële intelligentie”, zegt hij. “We gaan Pythagoria financieel ondersteunen om zijn technologie globaal uit te rollen.” Het is een typisch voorbeeld van een ingenieursbedrijf dat via mondreclame grote klanten heeft overtuigd. Door in te zetten op de verkoop en de marketing wil Steven De Backer het bedrijf doen groeien.