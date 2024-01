Aedifica-CEO Stefaan Gielens in Trends Talk: ‘Reusachtige winsten zijn ondenkbaar voor zorghuizen’

De vastgoedsector kwam in 2023 in zwaar weer terecht door de snel stijgende rente. In Trends Talk op Kanaal Z van dit weekend kijkt Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, met herwonnen vertrouwen naar 2024. De specialist in zorgvastgoed maakt zich klaar voor de groeiende zorgnoden in het snel vergrijzende Europa.

“De realiteit voor elke zorgexploitant vandaag is, zeker in continentaal Europa: je wordt nu eenmaal met heel veel publieke middelen gefinancierd in je werking,” zegt Gielens. “Er is geen enkele overheid in Europa die zal accepteren dat je daar reusachtige winsten op maakt. Dit is een low margin business.

“Als je gaat kijken naar de exploitatierekeningen van die individuele huizen, dan ga je zelden of nooit waanzinnige marges vinden. Dat is gewoon niet denkbaar in deze sector.

“Waar men soms populistisch op inspeelt en wat je de laatste vijftien, twintig jaar gezien hebt, is een schaalvergroting van die ondernemingen, met zeer grote tot beursgenoteerde ondernemingen.

“Als je naar hun jaarrekening kijkt voor de totaliteit van hun activiteiten in de hele wereld, dan kom je wel op grote getallen uit. Maar dat is iets anders dan per huis te gaan kijken en denken dat daar reusachtige winsten worden gemaakt. Integendeel.”

