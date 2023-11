Adidas verkoopt voor 750 miljoen euro aan Kanye West-sneakers: ‘Tijd nodig om bedrijf terug te brengen naar de top’

Het Duitse sportmerk Adidas heeft het tweede deel van zijn voorraad Yeezy-sneakers voor meer dan 350 miljoen euro van de hand gedaan. De gunstige verkoopcijfers van de schoenencollectie, die in samenwerking met Amerikaanse rapper Kanye ‘Ye’ West werd ontwikkeld, doet het bedrijf zijn omzetverwachting naar boven bijstellen. Adidas zegt voor dit jaar te stoppen met de uitverkoop van de Yeezy-reeks.

Ook het eerste deel van de voorraad sneakers liet sterke verkoopcijfers zien: de batch bracht Adidas vorig kwartaal zo’n 400 miljoen euro op. In totaal hebben de voorradige sneakers van de controversiële rapper dus meer dan 750 miljoen euro opgeleverd.

Antisemitische uitlatingen

Adidas verhoogde vorige maand zijn vooruitzichten voor het hele jaar mede dankzij de succesvolle (uit)verkoop van de Yeezy’s. Het bedrijf zegt vandaag dat ook de populariteit van klassieke sneakers als Samba, Gazelle en Spezial de groei aanzwengelt.

“We zien de interesse in ons merk en onze producten in alle markten toenemen. Zo tonen retailers nu zichtbaar een grotere belangstelling in onze herfst/winter-collectie in 2024”, verklaart CEO Bjorn Gulden tegenover Reuters.

“Onze huidige prestaties zijn niet goed genoeg”, voegt Gulden eraan toe, “maar we hebben vanaf het begin gezegd dat we tijd nodig hebben om dit fantastische merk en bedrijf weer terug te brengen naar waar ze horen: aan de top.”

Gulden, in dienst sinds 1 januari, moet voor een nieuw elan zorgen bij Adidas, dat vorig jaar brak met Ye. Antisemitische uitspraken van de Amerikaan op onder meer sociale media waren de reden dat het Duitse sportmerk na tien jaar hun creatieve samenwerking opzegde. Hierdoor bleef Adidas met een voorraad onverkochte Yeezy-sneakers zitten ter waarde van 1,2 miljard euro.

Verlies van 100 miljoen euro

De voorraadniveaus slinken nu met 23 procent op jaarbasis, tot 4,85 miljard euro. Dat is een betere positie dan eerder verhoopt. Over het hele boekjaar verwachten de Duitsers een verlies van 100 miljoen euro, het eerste verlies in zeker drie decennia. In februari had het sportmerk echter nog een perte van 700 miljoen euro gevreesd.

De omzet daalt in het derde kwartaal met ruim 6 procent tot 6 miljard euro. Zonder Yeezy en zonder wisselkoerseffecten is er wel sprake van een stijging met 2 procent, dankzij de verkoop van onder meer Samba- en Gazelle-sneakers. De nettowinst daalt met een vijfde tot 280 miljoen euro, zo schrijft Belga. De brutomarge van Adidas stijgt in het kwartaal met 0,2 procentpunt tot 49,3 procent, geholpen door lagere transport- en voorraadkosten.

Beleggers observeren steeds meer hoe de sportartikelenproducent presteert los van Yeezy, als signaal van hoe succesvol de nieuwe topman is met zijn pogingen om een comeback op poten te zetten. De koers van het aandeel Adidas is sinds het begin van het jaar met meer dan 30 procent gestegen, maar daalde in de vroege handel met ongeveer 1 procent.

