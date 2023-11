Acteursstaking in Hollywood komt donderdag ten einde

De filmstudio’s en acteurs in Hollywood hebben woensdag een princiepsakkoord bereikt dat een einde maakt aan de acteursstaking, die de productie van films en series in de Verenigde Staten al 118 dagen lamlegt. Dat heeft de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), de vakbond van de acteurs, aangekondigd. De staking loopt af om 00.01 uur lokale tijd (09.01 uur Belgische tijd).

SAG-AFTRA onderhandelde met de bazen van de Hollywoodstudio’s over een betere verloning en garanties rond artificiële intelligentie (AI). De acteurs vrezen immers dat AI zal worden gebruikt om hun stem en beeld te klonen.

Scenaristen

In september sloten de studio’s in Hollywood al een akkoord met de scenaristen, die 148 dagen hadden gestaakt. De nieuwe cao voorziet hogere vergoedingen voor de schrijvers van series en films die op streamingdiensten worden aangeboden. Ook zijn in de afspraak regels opgenomen voor het gebruik van AI.