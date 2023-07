Aantal ongevallen van en naar het werk stijgt

Terwijl het aantal ongevallen op de werkvloer daalt, stijgt het aantal ongevallen op weg van en naar het werk jaar na jaar. Dat blijkt uit een analyse van de meer dan 24.000 arbeidswegongevallen die de voorbije zeven jaar bij verzekeraar AG Insurance zijn ingediend. Wat opvalt, is dat het aantal ongevallen met e-steps op drie jaar tijd vervijfvoudigde.

Uit de gegevens blijkt dat het aantal arbeidswegongevallen tussen 2015 en 2019 met 26 procent is gestegen. De coronapandemie zorgde voor een tijdelijke neerwaartse knik in 2020, maar ondertussen stijgen de cijfers opnieuw.

Ongeveer 76 procent van de werknemers die betrokken waren bij een ongeval was tijdelijk werkongeschikt en was daardoor gemiddeld 40,5 dagen niet aan het werk. Dat cijfer blijft min of meer stabiel in vergelijking met de andere jaren.

‘Slachtoffers motorongevallen langst afwezig’

Slachtoffers van ongevallen met een motor- of bromfiets zijn het langst afwezig, met een gemiddelde van 61,5 dagen. Daarna volgen de speedpedelec (41,8 dagen) en de elektrische step (36,7 dagen).

Speedpedelecs, motoren en steps leiden ook het vaakst tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Respectievelijk 15 procent, 14 procent en 9 procent van de ongevallen met deze vervoermiddelen veroorzaken een blijvend letsel.

Fiets

Nog valt op dat er sinds 2019 meer arbeidswegongevallen met de fiets dan met de wagen gebeuren. Voorts ziet de verzekeraar ook de groeiende populariteit van de nieuwere vervoersmiddelen. Zo is het aantal arbeidswegongevallen met e-steps de laatste drie jaar vervijfvoudigd. Ook de speedpedelec en de elektrische fiets scoren op dat vlak niet goed, klinkt het. (Belga)