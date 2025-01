Aantal bankagenten daalde in vier jaar met een derde

Het aantal zelfstandige tussenpersonen in de financiële sector daalt in ijltempo. In de banksector is in vier jaar een afname van bijna 30 procent geregistreerd, en in de verzekeringssector een daling met 15 procent. Volgens de beroepsfederatie BZB-Fedafin is dat mee te wijten aan te veel en te complexe regelgeving.

De beroepsvereniging BZB-Fedafin luidt de alarmbel. Uit de recentste cijfers blijkt volgens haar dat het aantal zelfstandige tussenpersonen dat is ingeschreven bij de FSMA in slechts vier jaar drastisch is afgenomen. Het aantal bankagenten daalde van 2.044 in 2020 naar 1.440 eind 2024, een afname van bijna 30 procent. Ook het aantal verzekeringstussenpersonen viel terug met 15 procent, terwijl het aantal verzekeringsmakelaars met bijna 19 procent afnam.

Volgens BZB-Fedafin is dat een zorgwekkende evolutie die de toegankelijkheid van een persoonlijke financiële dienstverlening bedreigt. “Financiële tussenpersonen spelen een cruciale rol in het begeleiden van consumenten en ondernemingen bij complexe financiële en verzekeringskeuzes. Digitalisering is waardevol, maar kan de persoonlijke begeleiding en de vertrouwensband nooit vervangen”, zegt Albert Verlinden, de voorzitter van BZB-Fedafin.

Digitalisering en overregulering zijn de oorzaken

De beroepsvereniging schrijft de daling van het aantal agenten en makelaars toe aan een combinatie van doorgedreven digitalisering, kostenbesparingen en overregulering. “Sinds de financiële crisis van 2008 is de regeldruk aanzienlijk toegenomen”, zegt Verlinden. “Europese en nationale instanties leggen de sector complexe voorschriften op, met uitgebreide rapportageverplichtingen en constant veranderende compliance-eisen. Dat vormt een zware belasting voor zelfstandige tussenpersonen, die daardoor vaak gedwongen worden hun activiteiten stop te zetten.”

De beroepsvereniging stelt dat die overregulering niet alleen de werking van de sector hindert, maar ook de economische groei belemmert en het vertrouwen van de klant ondermijnt. Ze roept de Belgische regering en beleidsmakers op meer aandacht te besteden aan de gevolgen van die ontwikkelingen.

“We begrijpen het belang van regulering en digitalisering, maar die mogen niet ten koste gaan van de menselijke factor in de financiële dienstverlening”, aldus Verlinden. “Een goed evenwicht tussen regelgeving en praktische haalbaarheid is essentieel, zodat tussenpersonen kunnen focussen op wat echt belangrijk is: het persoonlijk adviseren en begeleiden van hun cliënten.”