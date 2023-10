De Seamaster is jarig: Summer Blue als verjaardagskleur

watch Style

hét Bond-horloge viert zijn 75ste verjaardag

Vergeet appelblauwzeegroen. Omega viert de 75ste verjaardag van zijn Seamaster met een collectie van zeven iconische ­modellen in een nieuwe kleur als gemeenschappelijk kenmerk: Summer Blue. De kleur van een perfecte zomerdag op een ongerepte zee.

Tekst / Ben Herremans

We schrijven 1948. De vrede was nog vers en daar lanceerde Omega al de Seamaster. Dat was alleen maar mogelijk dankzij de oorlog. Aan die wat ongemakkelijke boodschap gaf het merk een handige draai: het nieuwe horloge bracht “hulde aan het vredevolle gebruik van oorlogstechnologie”.

THE DIRTY DOZEN

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde ­Omega 110.000 horloges aan het Britse ­ministerie van Defensie. Commander (later veldmaarschalk) Alan Brooks wees in 1943

op het nut van een algemeen horloge voor de Britse strijdkrachten. De eigen horlogemerken beschikten niet over de nodige productie­capaciteit, op het gebied van massaproductie stonden hun Zwitserse concurrenten veel ­verder. Eerder in de oorlog had Zwitserland trouwens al grote hoeveelheden horloges ­geëxporteerd, zowel voor de Duitse als voor

de geallieerde troepen. De bestellingen ­dateerden nog van voor de oorlog en viseerden de burgermarkt.

Omdat het Britse ministerie van Defensie meende dat die vooroorlogse uurwerken niet tegen het krijgsgeweld bestand waren, plaatste het een order voor horloges op de maat van de soldaat: accuraat, waterdicht, schokbestendig en anti-magnetisch. Ze moesten een zwarte wijzerplaat hebben, Arabische cijfers, ­oplichtende indexen en wijzers, een railroad minute track, een met stevig acrylglas bedekte chromen of roestvrijstalen horlogekast met een diameter tussen 35 en 38 millimeter. De broadhead arrow (pijl) op 12 uur duidde aan dat de horloges eigendom van het ministerie waren.

Twaalf Zwitserse merken leverden de horloges, zoveel als hun productiecapaciteit toeliet: IWC, Omega, Longines, Jaeger-LeCoultre, Timor, Grana, Bure, Eterna, Lemanie, Cyma, Record

en Vertex (eigenlijk een Brits merk, maar met een fabriek in Zwitserland). De twaalf horlogemodellen (die er ongeveer hetzelfde uitzien) staan bekend als de Dirty Dozen – niet te ­verwarren met de gelijknamige oorlogsfilm uit de jaren zestig, met Lee Marvin in de hoofdrol. Of ook, naar de gravure op hun achterkant,

als W.W.W. (Watch, Wrist, Waterproof).

De Dirty Dozen zijn vooral maar niet alleen

in Engeland een collector’s item.

ROBUUST ELEGANT

De ontwikkeling en de productie van duizenden militaire horloges legde Omega geen windeieren. Het bouwde voort op de geboekte technolo­gische vooruitgang en de verworven expertise, en vierde in 1948 de vrede met een horloge

dat in de oorlog zijn degelijkheid had bewezen (battle proof!), maar wel met een kast en een wijzerplaat die aansloten bij burgerlijk gebruik.

‘De Seamaster afficheerde zich als een dresswatch. Een militair horloge in een zondags pak’

Omega introduceerde de Seamaster bij

de Olympische Spelen van dat jaar in, uit­gerekend, Londen. De lancering markeerde bovendien de honderdste verjaardag van het merk. Er kwam dus veel samen.

De Seamaster krijgt al vele jaren, en vol­komen terecht, het etiket van duikhorloge, maar daar lag aanvankelijk de klemtoon niet op. De marketingafdeling verzon eerst een veel bredere tagline: ‘For town, sea and country’. Wellicht wilde Omeaga bij de ­lancering van de Seamaster verwarring ­vermijden met de Marine, het model dat

het in 1932 als allereerste commerciële ­duikhorloge had uitgebracht. Pour la petite histoire: met zijn gepatenteerde dubbele kast was de Marine in het Meer van Genève succesvol getest op een diepte van 73 meter. Vijf jaar later toonde het horloge zich in tests in het Laboratory of Watchmaking ­Research in Neuchâtel waterbestendig tot op 135 meter. Dat was toen een spectaculair resultaat.

Maar de duikprestaties van de Seamaster kregen in 1948 geen prioriteit (voor wie het toch wil weten: 60 meter). Zijn bestaans­reden spoorde met een veel simpeler plan: een stijlvol horloge voor dagelijks gebruik aanbieden. Met zijn robuuste elegantie ­onderscheidde de Seamaster zich van de zware machomodellen die toen overheersten. De Seamaster afficheerde zich als een dresswatch, het goot een solide, water­bestendige horlogekast in een slanke vorm. Een militair horloge in een zondags pak.

HET DIEPTEPUNT

De Seamaster is het Omega-horloge met de langst lopende productie. Van bij het begin bleek het horloge een commercieel succes. De upgrades volgden elkaar op. Omega ­ontwikkelde honderden nieuwe modellen. Geregeld betrof het historische releases; ­enkele van de meest iconische horloges ­behoren tot de Seamaster-lijn. Ook de ­technologie werd voortdurend verbeterd.

In de jaren vijftig richtte Omega zich met sommige Seamaster-modellen ook tot ­professionele duikers en de sector van de onderwaterexploratie. Er werden diepte­records opgetekend, met als hoogtepunt,

of liever dieptepunt: een Seamaster Ultra Deep die in 2019 aan de pols van Victor ­Vescovo in zijn diepzeevehikel Limiting ­Factor mee afdaalde in de Challenger Deep, het diepste punt van de aarde (10.915 meter onder de zeespiegel) en onderdeel van de Marianentrog in het noordwesten van de Grote Oceaan.

In 1995 steeg de populariteit van de Sea­master tot in de sterren, toen hij verscheen aan de pols van James Bond: de Seamaster Diver 300M Professionel debuteerde in ­GoldenEye als officiële Bond-watch. Sindsdien speelt de Seamaster een rol in elke Bond-film.

POSSEIDON MET ZEEPAARDJES

Voor de 75ste verjaardag had Omega in zijn archieven kunnen duiken en uitpakken met een re-issue van de eerste Seamaster uit

1948, maar dat deed het merk al bij zijn ­zeventigste verjaardag. Een andere upgrade dateert van de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Ditmaal koos Omega voor een nieuwe ­collectie van elf horloges, die zeven embleemmodellen van de Seamaster vertegenwoor­digen. Van zeven modellen naar elf horloges lukt dankzij inwisselbare bandjes, die uit ­gerecycleerde visnetten werd vervaardigd.

Elk horloge is aan de achterzijde – waar roestvrij staal het saffier van vroeger ­vervangt – voorzien van het Seamaster-logo. Dat beeldt Poseidon af met zijn drietand

en in het gezelschap van twee zeepaardjes: het eerste herneemt het oorspronkelijke ­ontwerp van Jean-Pierre Borle uit 1956

(hij inspireerde zich op de zeepaardjes op

de zijkant van gondola’s in Venetië), het tweede is een moderne interpretatie.

Het opvallendste kenmerk van de herdenkingscollectie is de nieuwe kleur die Omega uitvond: Summer Blue is logisch voor een horloge dat ijvert voor de exploratie en

het behoud van de zee. De wijzerplaten verdonkeren evenredig met de dieptecapaciteit van het model: hoe dieper het horloge kan duiken, hoe donkerder blauw de wijzerplaat – van lichtblauw voor de Aqua Terra

(150 meter) tot bijna zwart voor de Planet Ocean Ultra Deep (6.000 meter).

Geflankeerd door een stoet wereldberoemde merkambassadeurs presenteerde Omega

de nieuwe collectie op het Griekse eiland ­Mykonos. CEO Raynald Aeschlimann keek

er tevreden terug op 75 jaar Seamaster.

En behield zijn goede luim bij de aanblik van de nieuwe Seamasters. “Het is nog altijd een horloge dat de diepte van de zee weerstaat

en waarvoor de hoofden zich omdraaien op een gala-avond.”

