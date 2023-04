‘Wallonië heeft een netwerk nodig van lokale entrepreneurs’

Het Waals Gewest wil zijn industrie nieuw leven inblazen, meldde Waals minister-president Elio di Rupo (PS) tijdens de voorstelling van de vooruitzichten voor het gewest tot 2030. De bijdrage van de industrie aan het bruto binnenlands product (bbp) moet stijgen van 21 procent nu naar 25 procent in 2030.

Dat een land zijn industrie koestert, is uitstekend. De motor van de Europese Unie, en de op drie na grootste economie van de wereld, blijft Duitsland. Industrie staat voor 30 procent van het Duitse bbp. Ondanks alle onheilsberichten tijdens de voorbije zomer over peperdure energieprijzen en een stilvallende economie, blijven onze oosterburen in vorm.

Is industrie de heilsmaker voor Wallonië? De sterkte van de Duitse economie is een netwerk van gespecialiseerde kmo’s, die via unieke technologie een cruciale aanvoerketen vormen voor de Duitse industriële reuzen in onder meer autoproductie, chemie en energie. Die kmo’s worden ook wel eens omschreven als verborgen kampioenen en zijn bijna uitsluitend familiale bedrijven. Ze zijn sterk ingebed in de lokale gemeenschap in vaak onooglijke dorpen. Niet zelden tellen die verborgen kampioenen meer werknemers dan het dorp inwoners. Stakingen en militante vakbonden gebeuren er uitzonderlijk.

Die cruciale schakel mist Wallonië. Het gewest heeft enkele goed presterende industriële bedrijven, zoals het luchtvaartbedrijf Sonaca, de wapenfabrikant en wereldspeler FN Herstal en het met veel subsidies naar Lessen gelokte farmaceutische bedrijf Baxter. Die ondernemingen groeiden de voorbije decennia echter niet onder impuls van een lokale ondernemer. Daaraan ontbreekt het in Wallonië: een netwerk van spontaan groeiende kmo’s van lokale entrepreneurs.