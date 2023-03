Leerplatform Stellar Labs haalt 1,5 miljoen euro op

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.



Het Antwerpse Stellar Labs heeft anderhalf miljoen euro opgehaald bij een mix van businessangels als Erwin Verstraelen (CIO/CDO Port of Antwerp Bruges) en Bruno Machiels (CEO Efeso), crowdlending en het innovatieagentschap Vlaio. De scale-up werd in 2019 opgericht door Raf Seymus en de Britse leerexpert Stella Collins, die elkaar ontmoetten toen Seymus op zoek was naar een meetbare manier om werknemers op te leiden.

“Jaarlijks geven bedrijven 350 miljard dollar aan corporate training uit, maar amper 12 procent van de mensen doet nadien iets met de kennis die ze opstaken. Dat is een gigantisch verlies van tijd, geld en motivatie. Ik zocht een bedrijf dat mensen op een meer effectieve manier kon bijscholen, maar vond vooral veel experts. Eén van hen was Stella Collins, die op neurowetenschap focust. Ik was zo overtuigd van haar visie dat we samen een hybride leermethodologie ontwikkelden waarmee we vlot van kennis naar vaardigheden on the job konden gaan”, zegt Seymus.

Onder begeleiding van Scaleup Vlaanderen nam Stellar Labs in 2021 een leerplatform van het Belgisch-Amerikaanse Onsophic over, zodat het de theorie van Collins in een eigen product kon omzetten. “Bedrijven als Proximus en Vinted gebruiken ons platform om hun mensen op een effectieve manier op te leiden. Ons platform maakt het mogelijk modulair en gepersonaliseerd te werken, waarna managers via een dashboard de vooruitgang kunnen volgen”, klinkt het.

Het team van veertien mensen zal de kapitaalinjectie van 1,5 miljoen euro gebruiken om nog meer in te zetten op generatieve artificiële intelligentie en machinelearning. Seymus: “Bij veel bedrijven zitten de kennis, de ervaring en de vaardigheden bij een klein groepje mensen, die de tijd niet hebben om die expertise te delen met het hele team en vaak ook geen leerexperts zijn. Door artificiële intelligentie te koppelen aan onze wetenschappelijk gevalideerde leermethode, kunnen wij een voorzet geven om een complete trainingsreis op te stellen, die zij vervolgens enkel nog moeten valideren en aanpassen aan de specifieke bedrijfscontext.”