Growzer digitaliseert de horeca

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

De digitalisering van de horeca, aangedreven door de verplichting van de witte kassa, brengt heel wat kansen met zich mee. Toch is het voor veel cafés en restaurants onbegonnen werk die kansen te grijpen. Ze zitten namelijk met een gigantische backoffice, die ontstaat door een kluwen aan bestel- en leverbonnen.

Dankzij Growzer, dat in 2016 naar de markt trok, komt daar verandering in. “Onze tool digitaliseert de interacties tussen de groothandel, de horecazaken en de consument. Jonge ondernemers in de horeca verwachten hoe dan ook al dat alles digitaal kan”, vertelt Frank De Meulder, die in 2017 gecontacteerd werd door Growzer-oprichter Frederic Apers. De Meulder was jarenlang in de horeca actief en zag meteen het potentieel van de start-up, waarna hij mee aan boord kwam.

“Growzer laat zaken als Bavet en Otomat onder andere toe hun marges en kosten te berekenen, hun inventaris en digitaal kasboek bij te houden en rechtstreeks bij de leverancier te bestellen. Dat laatste is uiteraard heel interessant voor de groothandel, een markt waar we nog meer op zullen focussen”, zegt De Meulder. “We hebben iets meer dan 2 miljoen euro opgehaald en zijn actief in binnen- en buitenland. Soms gaat het om Vlamingen die verhuizen en ergens een zaak openen, maar intussen wordt onze technologie zo gebruikt van Letland tot Cambodja.”