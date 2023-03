Goldman Sachs ziet huizenmarkt nog verder inzakken

De huizenprijzen en de huizenverkoop zullen in de meeste geavanceerde economieën dit jaar nog onder sterke druk blijven staan. Dat zeggen analisten van de zakenbank Goldman Sachs. De voornaamste reden is de hogere hypotheekrente. Die heeft de nieuwbouw al doen kelderen en de prijzen en het aantal verkopen doen dalen, maar die neerwaartse trend is nog niet gedaan, volgens de bank.

Daar komt de recente onzekerheid over de bankensector bovenop. Die maakt dat banken hun kredietvoorwaarden, onder meer voor vastgoedinvesteringen, zullen verstrakken.

Hogere kredietkosten maken huizen minder betaalbaar. Elke procent dat de hypotheekrente stijgt, doet de nieuwe vastgoedinvesteringen na enkele kwartalen afnemen met 6 procent en de prijzen dalen met 2,5 procent, berekenden de analisten. De vastgoedmarkten waar de prijzen na de covidpandemie het felst toenamen, zoals Zweden, Canada en Australië, zullen met 10 tot 20 procent corrigeren. Voor Italië, Frankrijk en Zwitserland verwacht de zakenbank een milde correctie. Goldman Sachs denkt evenwel niet dat die een impact zal hebben op de rest van de economie en een recessie zal aanwakkeren.