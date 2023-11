Exalate zet in op groei in de Verenigde Staten

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Wanneer bedrijven met elkaar samenwerken, is er nood aan vertrouwen en autonomie. Wie bijvoorbeeld IT-services levert, wil snel op de hoogte gebracht worden wanneer een incident plaatsvindt. Vaak werken de klant en de leverancier met andere systemen, wat het omslachtig maakt zo’n incident te melden en er nadien informatie over te updaten.

Hilde Van Brempt creëerde daarom in 2015 samen met Francis Martens een oplossing om systemen van bedrijven automatisch met elkaar te laten interageren. “Exalate ontstond in de schoot van het consultancybedrijf Idalco en werd later een losstaand bedrijf. In 2022 verkochten we de consultancytak, om extra kapitaal te hebben om Exalate uit te bouwen”, stelt Van Brempt. “Dankzij onze software kunnen klanten en providers informatie invoeren in het systeem dat ze altijd gebruiken, waarna de informatie automatisch aangepast wordt in het systeem van hun partner.”

Exalate telt 90 medewerkers, van wie er 25 in België actief zijn. Van Brempt: “40 procent van onze omzet komt uit de Verenigde Staten, 20 procent uit Azië-Pacific. We gaan de komende maanden nog meer focussen op de VS, en er waarschijnlijk ook een kantoor openen.”