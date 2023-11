Ask an expat: Het Dubai van Joachim Nisen

ask an expat

De liefde voor parfum kreeg Joachim Nisen

met de paplepel binnen. Zijn vaders familie ­verdeelde een bekend parfummerk. Op zijn ­zeventiende besloot Joachim alleen te gaan ­wonen. “Om mijn huishuur te betalen ging ik

in het weekend werken voor Etreac, een agentschap dat verkoopassistenten voor de cosme­tica- en luxewinkels op de luchthaven levert. Veel tijd naast school en werken had ik niet, mijn werk was mijn leven, maar ook mijn passie. Na mijn studie marketing en business ben ik ­beginnen werken voor Sisley, in verkoop en ­training. Later werkte ik voor Dior en Estée Lauder Companies. Sinds exact een jaar werk ik als Global Education Manager voor Amouage, een merk van luxeparfums uit Oman.” Daarvoor verhuisde Joachim naar Dubai.

“Ik was niet echt op zoek naar een baan in het buitenland, het is allemaal toevallig gelopen. Toen ik een masterclass van parfumeur Cecile Zarokian in Brussel bijwoonde, raakten we aan de praat. Ze gaf mijn naam door aan Renaud Salmon, de Belgische creatief directeur van Amouage. Hij contacteerde me en en bood me uiteindelijk een job aan als Global Education Manager. De kans van mijn leven, waarvoor

ik naar Dubai verhuisde. Van daaruit is het ­immers gemakkelijker om te reizen dan vanuit het hoofdkantoor in Oman.

Ik probeer altijd een vrije dag voor of na een training in het buitenland te plannen, om het land te leren kennen. Ik zoek op voorhand wat adressen op, vraag tips aan de hotelconciërge

en ga op zoek naar de couleur locale. Typische toeristendingen zijn aan mij niet besteed. Een bevriende piloot zei me ooit dat de lucht zijn kantoor was. Wel, mijn kantoor is de wereld. Dat is een onverwachte rijkdom.”

Hoewel hij veel reist, heeft Joachim toch vrij snel een leven kunnen uitbouwen dankzij

zijn collega’s en zijn professionele netwerk.

“Ze waren zeer verwelkomend, hebben me ­geholpen met advies, mijn verhuizing en andere praktische zaken. Door hen heb ik al heel veel toffe plekken ontdekt. Dat heeft een echt ­familiegevoel gecreëerd. Werkrelaties zijn hier ­belangrijker maar ook sterker, veel meer dan in België. Waarschijnlijk omdat expats allemaal enigszins ontworteld zijn. Ik ken ook enkele Emirati. Ze zijn open, maar ze hebben een ­andere levensstijl waarin de familie en de ­directe omgeving een grote plaats inneemt. ­Expats hebben dat minder, die zijn hier vooral om te werken en te genieten.”

Dubai is een erg drukke stad waar enorm veel te doen is. Joachim ontspant zich vooral door te lezen en te zwemmen. “Ik zwem hier bijna elke dag, wat in België veel moeilijker is. Je hebt hier een hoge levenskwaliteit die niet te vergelijken is. Ik ben nieuwsgierig en leer graag nieuwe dingen. Dubai is een plaats waar je groeit als persoon, als je de juiste keuzes maakt. Uiteraard kun je je verloren shoppen in de mall en elke nacht gaan fuiven. Maar er is meer dan die bling en uiterlijkheden. Je vindt hier het beste van ­alle culturen en kunt over alle mogelijke zaken een workshop volgen. De keuzes die je maakt, vertellen iets over jezelf, misschien meer dan over Dubai.”

“Dubai is heel gemakkelijk om te omarmen. Je ervaart weinig aanpassingsproblemen, omdat het leven hier gemakkelijk is. Je kunt elk soort eten in een halfuur laten leveren, of genees­middelen de klok rond bestellen. Een taxi staat er op 2 minuten. Mensen zijn hier erg behulpzaam, het niveau van dienstverlening is hier ­uitzonderlijk. Dat vind je in Europa niet, daar heb ik soms het gevoel dat ik terugga in de tijd. Ik ben van plan om hier te blijven, ik ben aan het uitkijken om een appartement of huis te ­kopen. Maar Dubai is geen plek om oud te ­worden, want je verblijfsvergunning is gelinkt aan je werk. Als je niet meer werkt, kun je hier niet blijven. Momenteel toch niet. Al veranderen dingen snel in Dubaï.”

“Je hebt hier ook een erg veilig gevoel. Toen ik hier pas was, zag ik hoe een moeder de buggy met haar slapend kind en haar luxehandtas in het midden van de winkel liet staan om wat ­kleren te passen. Dat kun je hier met een gerust hart doen, niemand zal aan je spullen komen. ­Respect en beleefdheid zitten ingebakken.

Je kunt het je hier niet permitteren om bij­voorbeeld te vloeken of te claxonneren.”

“Voor een parfumliefhebber als ik is Dubai het mekka. Mensen hebben hier een echte passie voor parfum, die zit in hun bloed, hun cultuur en hun leven. Ze combineren verschillende ­vormen en intensiteiten van parfum. In België krijg je al snel commentaar wanneer je iets ­speciaals draagt. Hier kan dat wel. Bovendien is ook het weer ­anders, wat de beleving van parfum verandert.” Toch zijn er zaken die Joachim mist. “Gaan wandelen in het bos of in de tuin zitten. Natuur heb je hier niet of nauwelijks.

Je kunt wel een uitstapje maken naar de wadi (woestijndelta, nvdr) of de woestijn, maar dat is anders. Als kind wilde ik tuinarchitect worden. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door ­bloemen en planten, van de meeste soorten ken ik zelfs de Latijnse naam. Gelukkig vangt mijn beroep dat gemis deels op. Ik verdiep me graag in de ­ingrediënten van parfums, want zij leggen de link tussen mijn jeugd en mijn huidig leven.”

“Ik mis ook kwaliteitsvol eten. Ik ben opgegroeid met voedsel van een hoge kwaliteit. Mijn ouders hebben een grote tuin met veel kruiden en planten. Mijn moeder teelt haar groenten in de serres, eet de eieren van haar kippen en maakt zelf confituur en compotes. In Dubai moet je echt gaan zoeken naar biologische groenten, dat leeft hier niet echt. Hier wordt niets geteeld, het meeste wordt geïmporteerd.”

“Veel mensen vinden Dubai niet authentiek. Dat lijkt me logisch voor een stad die nog maar 52 jaar bestaat. Maar dat is ook een voordeel, want alles is hier ultramodern, high tech en

op de toekomst gericht. Europa heeft vaak de neiging om te veel naar het verleden te kijken, vind ik. Daarnaast staat Dubai heel open voor andere culturen, wat voor een enorme diver­siteit zorgt. Andere godsdiensten en visies ­worden hier getolereerd, al zijn er wel duide­lijke basisregels waaraan je te houden hebt. Verder is alles hier mogelijk.”

De Dubai-adressen van Joachim Nisen ETEN & DRINKEN La Petite Maison Deze Franse upscale restaurant­keten brengt de mediterraanse keuken

van pure smaken naar Dubai.

Dit is een trendy plek om te zien

en gezien te worden. De tomaten

op tafel eet je met olijfolie en

wat zout. Gate Village 08 DIFC,

lpmrestaurants.com/dubai Amazonico Latijns-Amerikaans restaurant dat

zich laat inspireren door de culturele

diversiteit en het gastronomisch

erf­goed van het Amazonegebied. Het eten is fantastisch en vers, en

je komt ogen tekort in het prachtige interieur.” DIFC Pavilion, amazonicorestaurant.com Salmon Guru

cocktailbar Een onverwacht, meer intiem adresje met een hoog rock-’n-roll­gehalte.

Ook hun aanbod is niet doorsnee.

Ze experimenteren met

gefermenteerde ingrediënten en

eigen distillaties. Het is een mooi voorbeeld van de bijzondere bele­vingen die je kunt vinden in Dubai. The Opus by Omniyat, 803 Al A’amal St, Business Bay, salmonguru.es SHOPPING Comptoir 102 Comptoir 102 was de eerste conceptstore in Dubai, geopend door een Française. Het hippe aanbod van

lifestylemerken en biologisch, gezond eten trekt heel wat expats aan. 102 Beach road, Jumeirah 1,

comptoir102.com

The Courtyard Art & ­community center The Courtyard is een oase in een

warehouse in de Al Quoz-industriezone. Rondom een lange patio vind je een kunstgalerie, een theater, een koffiebar, fotostudio’s, een conceptstore en werkruimtes voor interieur­architecten, kunstenaars en start-ups. 8-7 Sheikh Zayed Road Al Quoz, Industrial 1 Street 4B, courtyard-uae.com La Neña Net als The Courtyard ligt deze conceptstore/koffiebar in een industrieel gebouw in de Al Quaz-wijk, waar heel wat coole restaurants, conceptstores en galeries zitten. Het is er hip, minder bling en rustiger dan in het centrum.

La Neña biedt handgemaakte

interieuraccessoires en meubels aan

in een heel eigen, uitgepuurde stijl.

Alles wat je er ziet, kun je kopen. 23 Street 14B, Al Quoz ; lanena-home.com De Spices & Oud Souk Deze souk in het oude centrum is een lust voor je zintuigen. Je vindt hier

heel kwalitatieve maar betaalbare

kruiden en specerijen. Er zijn ook een paar adressen die oud in verschillende kwaliteiten aanbieden. Aansluitend

kom je terecht in de wereldberoemde Gold Souk en Perfume Souk. 10 Al Ahmadiya St, Deira

CULTUUR & ENTERTAINMENT Expo Aya Een immersieve virtual-reality-expo

over de cosmos waar je door twaalf

verschillende universums kunt wan­delen. Een onvergetelijke ervaring. 10-22 Wafi City Mall, aya-universe.com Bastakiyata-wijk Dubai is vrij jong, maar hier vind je nog sporen van hoe het vroeger was, met enkele typische huizen, gebouwd met koraalblokken. Je vindt er verborgen, authentieke adressen, ver weg van

alle bling. Vlak ernaast ligt het parfummuseum

Dubai Opera (Burj Khalifa) Klassiek muziektheater met dans­voorstellingen en live concerten in een futuristisch gebouw met restaurant. Het is een mooi gebouw, binnen én buiten. Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, dubaiopera.com Mohammed Bin Rashid ­Library De architectuur is spectaculair:

buiten ziet het gebouw eruit als een open boek, maar ook vanbinnen is het een inspirerende plek. Er gaan regelmatig interessante tentoonstellingen door. Vlak bij Dubai Creek in Al Jaddaf, mbrl.ae

