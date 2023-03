Caroline Van der Perre wint Womed Award

Gisteravond is Caroline Van der Perre, de 44-jarige zaakvoerster van RAFF Plastics in Houthulst, uitgeroepen tot Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar. Die titel wordt bekroond met de Womed Award, een jaarlijks initiatief van Markant vzw en Unizo met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

RAFF Plastics is een familiaal recyclagebedrijf met meer dan 45 jaar ervaring. Het koopt plasticafval in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt gerecycleerd en voornamelijk geleverd aan drie kunststofverwerkende industrieën: die van verpakkingen, de tuinbouw en het huishouden. Van der Perre droomt ervan in de toekomst ook afval uit de oceaan te verwerken tot bruikbare grondstoffen.

In de categorie Belofte van het Jaar, voor startende vrouwelijke ondernemers, ging de nationale bekroning naar de West-Vlaamse Emma Callens (27) van EMC Greenroofs. Haar bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp, advies, de aanleg en het onderhoud van groendaken en daktuinen. Het biedt een antwoord op de uitdagingen rond verstedelijking en de klimaatproblematiek.