Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden investeert 30 miljoen euro in de bouw van een nieuw dagziekenhuis. Het ziekenhuis speelt daarmee in op het stijgende aantal dagopnames. Minister Van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft een nieuwe wet uitgevaardigd die ziekenhuizen verplicht om meer ingrepen in het dagziekenhuis te laten plaatsvinden. Dat moet de zorg efficiënter en goedkoper maken.