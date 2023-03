Z-Nieuws 28/03/23: Sociaal bemiddelaar moet conflict bij Delhaize ontmijnen

Ook de derde overlegvergadering bij Delhaize mondt uit in een dovemansgesprek tussen vakbonden en directie. De industriële grootverbruikers trekken aan de alarmbel over de hoge energiekost in België. “Ons land prijst zichzelf zo uit de markt”, zeggen ze. Onderzoekscentrum TRANSfarm test luchtwassers voor de veeteelt die ammoniak verwerken tot kunstmest. Marc Coucke en Tom De Sutter gaan in zee met de Beaulieu-groep om hun padelimperium ook in het buitenland uit te breiden. Z-Beurs met Erik Joly : het Franse parket voert grootschalige huiszoekingen uit bij vijf banken in een onderzoek naar dividendenfraude. De Chinese webreus Alibaba splitst zichzelf in zes.