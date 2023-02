Vlaamse baggerreuzen bundelen krachten om wereldprimeur waar te maken. Belgische tienjaarsrente stijgt naar hoogste peil in 11 jaar. Transportvakbonden in verweer tegen ‘sluikse’ liberalisering openbaar vervoer. Safran Aircraft Engine Services investeert fors op Brussels Airport. In het beursgesprek de topresultaten van holding Ackermans & van Haaren en de resultaten van Recticel na een bewogen jaar.