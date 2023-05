Bekijk Z-Nieuws: zoektocht naar talent bij farmareus Pfizer

Farmareus Pfizer in Puurs heeft 200 vacatures, waarvan 50 voor procesoperatoren. De vraag is zo groot dat ook sollicitanten zonder technisch profiel welkom zijn. Zij zullen op de werkvloer een opleiding krijgen. Ook in Limburg is het alle hens aan dek. In een ziekenhuis worden patiënten niet alleen verzorgd, maar ook begeleid naar werk. Imec.istart gaat voortaan ook start-ups helpen in Wallonië. De accelerator opent een antenne in Luik. In de beursrubriek legt financieel expert Erik Joly uit waarom de Japanse beurs haar hoogste peil haalt in 33 jaar. En hij werpt een blik op de daling in de Europese industrie.