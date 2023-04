Z-Nieuws 19/04/23: Colruyt schrapt bijna 200 banen bij Dreamland en Dreambaby

Het gaat al een tijd niet zo best met Dreamland en Dreambaby. Dus voert Colruyt een herstructurering door bij zijn speelgoed- en babyspullenketen. Zes winkels sluiten; 192 banen staan op de tocht. Een meerderheid van de Dreamlandaandelen komt in handen van concurrent ToyChamp, die het wel goed doet op de speelgoedmarkt. Met retailexpert Pierre-Alexandre Billiet van de Gondola Group gaan we in op de vraag hoe dat komt. Bij schoenenketen Torfs verdwijnen er geen banen. Toch gaat het bedrijf besparen. Een noodzaak door de stijgende onkosten. Het Verenigd Koninkrijk heeft dan weer de trieste eer de hoogste inflatie van West-Europa te hebben. Daardoor stijgt de druk op de Bank of England om de rente verder te verhogen. In Z-Beurs heeft Tom Simonts van KBC het over Barco en ASML. De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco boekt een groei in de cinemabusiness en rekent dit jaar op een omzetstijging tussen 10 en 15 procent. De Nederlandse chipmachinebouwer ASML heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug, maar wordt daar niet voor beloond.