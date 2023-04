Bekijk Z-Nieuws: Het SWT werkt niet

Het zogeheten SWT, het stelsel van “werkloosheid met bedrijfstoeslag” dat het oude brugpensioen vervangt, werkt niet. Dat blijkt uit een studie van de UGent. Minder dan één procent van de SWT-ers is na één jaar opnieuw aan de slag. Slechts 1 op de 10 KMO’s wil zijn medewerkers de nieuwe koopkrachtpremie te geven. “Gelijk loon voor gelijk werk in de hele retailsector”. Dat is de belangrijkste eis van de drie vakbonden bij de start van hun tweejaarlijkse loonoverleg met de werkgevers. Het vakbondsfront zette die eis kracht bij met een actie voor de FOD Werkgelegenheid in Brussel. In Finland draait een nieuwe, krachtige kernreactor voortaan op volle toeren. De lancering van het “Starship” van SpaceX is op het nippertje uitgesteld door een technisch mankement. Volkswagen stelt de ID.7 voor, z’n nieuwste telg uit de reeks “ID”: een elektrische berline met groot rijbereik. Porsche kan sterke groeicijfers neerzetten in het eerste kwartaal. Het Gentse argenx en het al wat grotere Deens-Nederlandse Genmab gaan samenwerken. De twee Europese biotechtoppers hopen zo sneller nieuwe, doeltreffende medicijnen te vinden tegen kanker en auto-immuunziekten. / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends over Ackermans & van Haaren dat instapt in de Indiase vanillineproducent Camlin Fine Sciences, een desinvestering bij collega-holding Sofina, en TSMC haalt de hele chipsector onderuit doordat het z’n investeringsprogramma terugschroeft.