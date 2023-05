Z-Nieuws 12/05/23: Nieuwkomers worden sneller naar werk begeleid

Door de hervorming van het inburgeringstraject is het aantal nieuwkomers dat zich inschrijft bij de VDAB in één jaar van 17 naar 83 procent gestegen. De Vlaamse regering is het eens over extra maatregelen om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten dan in 2005. Maar volgens klimaatorganisaties liggen de klimaatambities van Vlaanderen te laag. Een kleine, mobiele zorgwoning in je tuin als alternatief voor een woonzorg- of revalidatiecentrum. Er is steeds meer vraag naar, merkt het West-Vlaamse bedrijf Novulo. Dit weekend zetten vijftig chemie- en farmabedrijven uitzonderlijk hun deuren open voor het grote publiek. Wij namen al een kijkje bij siliconenfabrikant Soudal in Turnhout. Die heeft 75 miljoen geïnvesteerd in een volautomatische productie-eenheid. Farmareus Pfizer pompt een deel van zijn winst uit het coronavaccin in beloftevolle technologie om kanker gericht te bestrijden. In Z-Beurs overschouwt analist Philippe Gijsels de week en de marktbewegingen. De Chinese economische cijfers vallen tegen. Dat merken we in de koperprijs. En Alphabet heeft zijn plannen met A.I. ontvouwd. Is dit een hype, die doet denken aan de internetzeepbel?