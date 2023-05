Z-Nieuws 11/05/23: België wordt wordt minder interessant voor buitenlandse investeerders

Het aantal buitenlandse investeringen in België daalt; internationale bedrijven trekken liever naar Zuid- en Oost Europa. Een van de grootste mozzarella-producenten ter wereld – hier bij ons in West-Vlaanderen – lanceert een belevingscentrum: we bezoeken het Milcobel Mozzarella Experience Center in Langemark. Bij radiatorenproducent Purmo in het Limburgse Zonhoven staan 143 banen op de helling. De Kempische meubelfabrikant Drisag richt 95 woonunits in voor Oekraïense vluchtelingen. En Google Search gaat er heel anders uitzien; Alphabet versterkt zijn zoekrobot met artificiële intelligentie. Kris Kippers van Degroof Petercam legt de cijfers van Euronav en Engie onder de loep.