Z-Nieuws 08/03/23: Klimaatneutraal worden is economisch haalbaar en betaalbaar

Barco en Melexis vervangen Colruyt en VGP in de Bel20-sterindex. Klimaatneutraal tegen 2050? Het kan! België is ook voorloper: Ineos slaat Antwerpse CO2 op onder de Deense zeebodem & Deme, Jan De Nul en Tractebel ontwikkelen drijvende zonnepanelen-technologie voor op volle zee. Milieu en landbouw verzoenen? Gelukt met mestactieplan! ECB-voorzitter Lagarde hekelt overdosis testosteron in financiële wereld. ML6 haalt Financial Times top-1.000 van snelste groeiers. In het beursgesprek: de problemen van Agfa Gevaert en Adidas blootgelegd.