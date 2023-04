De Vlaamse regering pakt de wachtrijen bij de autokeuring aan. De Vlaamse knip in groenestroomcertificaten staat opnieuw ter discussie. De Amerikanen beloven Europa minstens zoveel gas als vorig jaar. DB Video pioniert in de audiovisuele sector met een privacy- en veiligheidscertificaat. In het beursgesprek: de nieuwe CEO van Mithra en een blik op het grote geld, met investeringsfonds KKR.