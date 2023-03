Z-Nieuws 01/03/23: De Vlaamse regering moet zonder stikstofakkoord naar het parlement

Vlaamse regering krijgt stikstofdossier maar niet opgelost / De Belgische overheid verkoopt een derde van haar belang in BNP Paribas / Nooit eerder zijn wereldwijd zoveel dividenden uitgekeerd als vorig jaar / De Chinese economie herstelt sneller dan verwacht / Staking in versmagazijn van Delhaize in Asse / Belgische wijnproductie heeft topjaar achter de rug / Biden koppelt subsidies voor de chipindustrie aan betaalbare kinderopvang