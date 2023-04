Brussel is kandidaat om in 2030 het WK Wielrennen te organiseren. Als Brussel het haalt, zou het WK voor de tweede keer in amper tien jaar naar ons land komen. Zo’n internationaal sportevenement organiseren, kost natuurlijk veel: naar schatting 25 miljoen euro. Om dat geld bijeen te krijgen, zullen overheden en privépartners moeten samenwerken. De vraag is nu wie wat gaat betalen.