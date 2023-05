Bij radiatorenproducent Purmo in het Limburgse Zonhoven staan 143 banen op de helling. Wie tegenwoordig bouwt, verbouwt of renoveert kiest als verwarming steeds vaker voor warmtepompen en in nieuwbouw zijn gasboilers verboden. Dat maakt langzaam maar zeker een einde aan de markt van klassieke radiatoren. En daardoor moet bij Purmo de productie ervan stoppen. De fabriek in Zonhoven is er al sinds 1966 en een van de bekendste maakbedrijven van Limburg.