Niet de stijgende loonkosten of de energieprijzen, maar ons onderwijs is de grootste zorg , blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie Voka bij haar leden. Volgens Julie Beysens, onderwijsexpert bij Voka, is het daarom aangewezen om de Vlaamse minister van Onderwijs ook een portefeuille ‘Werk’ in handen te geven.