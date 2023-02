Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbanken is vorig jaar met bijna één vijfde gestegen. Dat is ongezien. De crisis hakt er dus stevig in bij een steeds groter deel van de bevolking. Tegelijk hebben de voedselbanken moeite om hun voedselvoorraden op peil te houden. Daarom roepen ze de overheden op in te grijpen.