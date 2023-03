Tijdens de coronapandemie kreeg het zorgpersoneel elke avond applaus. De pandemie had plots duidelijk gemaakt hoe cruciaal hun werk is voor onze maatschappij en economie, zeker in crisistijden. De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN roept nu op om de lonen van die zogeheten ‘sleutelwerkers’ te verhogen. Ook hun werktijden en sociale bescherming moeten verbeteren. En het gaat over meer jobs dan we vaak denken.