In het Vlaams parlement zijn Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn ministers vanmiddag stevig onder handen genomen door de oppositiepartijen. Aanleiding is het uitblijven van een akkoord in het stikstofdossier, na een marathonvergadering van meer dan 16 uur. Onmacht en een gebrek aan leiderschap, zo klinkt het bij de oppositie. De regering zelf blijft positief.