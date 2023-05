Om de financiële klap van corona voor Vlaamse en Brusselse kunstenaars te milderen, kocht de Vlaamse gemeenschap in 2021 voor ruim 3,5 miljoen euro aan kunstwerken. Een deel van die werken is nu voor het eerst samen te zien in de expo ‘Motel Corona’, in het Gentse museum S.M.A.K. De artistiek directeur van het museum hoopt dat de overheid ook in de toekomst nog zulke grootschalige kunstaankopen doet omdat het een manier is om ons kunstpatrimonium veilig te stellen.