Vakbond wil één statuut voor supermarktwerknemers

Bijna honderd van de 128 winkels die Delhaize zelf uitbaat, bleven ook vandaag dicht. Nadat de directie dinsdag aankondigde dat het die wil verzelfstandigen. De vakbonden roepen niet op tot staken, maar volgens de socialistische bediendenbond zullen mogelijk tot dinsdag nog winkels gesloten blijven. Intussen pleit de christelijke bediendenbond voor een supermarktenstop in ons land en voor één statuut in de sector zodat het personeel in alle winkels dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgt. Maar bij dat voorstel rijzen meteen praktische bezwaren.