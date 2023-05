In Hoboken is een aannemer begonnen met de afbraak van de eerste van ruim 180 huizen die op een steenworp liggen van Umicore en door de materialengroep zijn opgekocht. Ze gaan tegen de grond om plaats te maken voor een groene zone. Die wordt aangelegd om ervoor te zorgen dat er minder lood in de buurt terechtkomt. Lood uit de fabrieksschouwen en het opwaaiende stof op de site.