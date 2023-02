The Park Playground gebruikt tech-beurs als sprinkplank

Een opvallende deelnemer op de Mobile World – technologiebeurs in Barcelona is The Park Playground. De Belgische aanbieder van Virtual Reality-belevingen deelt er een stand met HTC, de Koreaanse producent van z’n hardware. The Park Playground is in 2018 opgericht door Telenet en telt 6 vestigingen is ons land, en al evenveel in het buitenland. In tegenstelling tot z’n concurrenten mikt The Park niet enkel op fanatieke gamers, maar ook op gezinnen en groepen. En dat concept heeft de wind in de zeilen.