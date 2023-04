Studio 100 gaat de animatieversie van de populaire Netflix-reeks “Stranger Things” maken. Concreet zal de productie gebeuren bij de Australische animatiestudio Flying Bark. Die is sinds 2008 in handen van Studio 100, om animatieseries zoals Maya De Bij en Wicky De Viking te maken. Maar stilaan krijgt de animatiestudio ook grote externe opdrachten. Zo maakte het eerder al “Avatar: The Last Airbender” voor Paramount, en werkte het onder meer voor Disney+ en Marvel.