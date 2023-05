Het Antwerpse Sparki opent deze week vijf ultrasnelle laadstations in ons land en tegen eind dit jaar wil het er tweehonderd hebben. En de ambities reiken nog een stuk verder. In minder dan drie jaar tijd wil Sparki het grootste en snelste netwerk van snelladers in ons land uitbouwen. De startup geniet daarbij de steun van de overheid, die participeert via investeringsmaatschappij FPIM.