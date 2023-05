Aan de Provinciale Technische School in Boom is de eerste opleiding in laadpaaltechnologie gestart voor leerkrachten. Het gaat om een samenwerking van EV Belgium, de sectorfederatie van de emissievrije mobiliteitsbedrijven, met het provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Nu er steeds meer elektrische auto’s op onze wegen rijden, zijn er meer oplaadpunten nodig. En dus ook meer mensen die oplaadpunten kunnen installeren. De nieuwste laadtechnologie moet dus vlot zijn weg vinden naar de klas.