Een woord dat we allicht nog vaker zullen horen opduiken: de-dollarisatie. Het is een hot topic in Rusland en Iran, twee landen waartegen Westerse sancties gelden. De handels- en financiële relaties tussen beide landen worden intenser. En de valuta die daarbij gebruikt worden, zijn steeds vaker rials en roebels en niet langer de Amerikaanse dollar. Een bewuste strategie om de hegemonie van de dollar te breken.