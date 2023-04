Midden de coronacrisis richtten twee jonge dertigers in Gent een eigen pitazaak op, Barouche. Een idee dat ontstond tijdens hun studententijd: hun favoriete street food maar dan met gezonde, ambachtelijke ingrediënten. Twee jaar later zijn er al vestigingen in ook Brussel, Antwerpen en Leuven. En deze week stapt een grote investeerder in de jonge pitaketen: Green Park Investment Group. Met het groeikapitaal wil Barouche op korte tijd doorgroeien naar 15 vestigingen.