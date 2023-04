Volgende maandag vindt in Oostende de tweede North Sea Summit of Noordzeetop plaats. Bedrijfsleiders uit de offshore windenergie en beleidsmakers uit negen landen rond de Noordzee komen er samen om de bouw van windparken op zee te versnellen. Tijdens een eerste Noordzeetop vorig jaar in Denemarken hadden vier Noordzeelanden al afgesproken de offshore windcapaciteit tegen 2050 te vertienvoudigen. Die afspraak willen ze nu verder uitwerken.