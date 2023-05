Tesla-topman Elon Musk wil nu toch reclame maken voor z’n elektrische wagens. En dat terwijl hij er steeds prat op ging dat hij een wereldmerk wist uit te bouwen zonder te adverteren op TV, radio of in print. Maar Tesla probeert steeds agressiever marktaandeel te veroveren, zeker nu Musk een crisis verwacht. Hij deed die uitspraken op de algemene vegadering van Tesla. En die verloopt helemaal anders dan we gewoon zijn bij beursgenoteerde bedrijven.