‘Muka’: 1 aprilgrap van Coolblue haalt half miljoen kijkers in België (video)

De 1 aprilgrap van Coolblue haalde in België een klein half miljoen kijkers op YouTube.

Zaterdag was het 1 april, de dag om grappen uit te halen. Ook bedrijven springen dan graag in het oog met grappige campagnes. Een stevige jaarlijkse traditie hierin heeft Coolblue, met telkens opnieuw de lancering van een nieuw, absurd product. Dit jaar was dat de ‘Muka.’ Een slimme bespaarassistent die je kunt downloaden via de Coolblue App. De Nederlandse YouTube-campagne haalde al 1.2 miljoen kijkers, de Belgische een klein half miljoen. Muka grijpt in wanneer te veel wordt verbruikt, bijvoorbeeld door de stroom af te sluiten of de warmwaterkraan dicht te draaien. ‘Muka’ is dan een knipoog naar het woord ‘moeke’, of dus een strenge mama die thuis de lakens uitdeelt. Al duizenden benieuwden klikten door naar de app. De lancering van ‘Muka’ is natuurlijk een mopje. Maar die gefopte klanten kregen 10 euro tegoed op energiebesparende producten van Coolblue.