Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker: ‘Kunnen we iets doen aan deze vijandige samenleving, aub?’

De solidariteit en inzet van de vrijwilligers en donateurs van Kom op tegen Kanker contrasteert sterk met de verharde samenleving. Dat zegt algemeen directeur Marc Michils in een opvallend maatschappijkritisch betoog in Trends Talk van dit paasweekend.

“Ik zie enorm veel solidariteit, maar ik zie een samenleving die almaar vijandiger wordt. Een samenleving die de Vlaming niet wil,” zegt Michils. “Wij willen niet ruzie maken. Wij willen overeen komen. We willen mekaar helpen.”

“Als de samenleving zich opdringt in zijn vijandige vorm zoals op sociale media, de haatcampagnes maar ook in het openbaar debat, hoe men elkaar uitmaakt en hoe politici zelfs tijdens een regeringsonderhandeling publiek zitten ruzie te maken, dan zeg ik : kunnen we daar iets aan doen, aub? Ik pik dit niet. Dat is niet wat mensen willen.”

Michils is in het paasweekend de gast in Trends Talk op Kanaal Z, te bekijken vanaf zaterdag 11 uur en het hele weekend in de lus.

