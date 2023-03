Marc Coucke en Tom De Sutter in zee met Beaulieu-groep om padelimperium uit te breiden

Padel, een soort van combinatie van tennis en squash, blijft aan populariteit toenemen. En de investeringen blijven niet achter. Marktleider van padelclubs in de Benelux Arenal, waarvan Marc Coucke hoofdaandeelhouder is, gaat voortaan samenwerken met Beaulieu International Group. De Waregemse specialist in vloerbedekkingen gaat de padelterreinen van Arenal voorzien van kunstgras, in België en ver daarbuiten.