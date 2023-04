De Franse president Emmanuel Macron is gedurende drie dagen op staatsbezoek in China. Hij is er deze middag vorstelijk ontvangen door president Xi Jinping. Macron heeft al een resem zakendeals gesloten voor Franse bedrijven, wat hij dan weer combineert met geopolitiek overleg. En daarvoor is Europees Commissievoorzitter Von der Leyen hem nagereisd.