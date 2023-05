Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden is de serieproductie opgestart van automatische versnellingsbakken voor de Stellantis-groep. De versnellingsbakken zullen dienen voor hybride auto’s van de merken Peugeot, Opel, Fiat en Citroën. Nog dit jaar zullen de eerste 100.000 stuks van de band rollen, maar tegen 2025 gaat het om maar liefst 1,2 miljoen stuks per jaar. Het mega-order moet de werknemers van Punch de komende jaren werkzekerheid bieden.