Voor de derde keer in enkele maanden is een Amerikaanse regionale bank het slachtoffer geworden van de snel stijgende rente. Dit keer gaat het om First Republic, een bank voor de rijke techwereld. De noodlijdende bank is overgenomen door J.P. Morgan, waardoor de grootste Amerikaanse bank dus nóg groter wordt. De bankenreus krijgt stilaan zulke grote proporties dat experts zich zorgen maken.