Sinds corona eten we meer koekjes. Dat stellen ze vast in de Herentalse vestiging van het Amerikaanse voedingsconcern Mondelez. Om de stijgende vraag bij te benen, pompt het Amerikaanse moederbedrijf 30 miljoen euro in de fabriek in Herentals. Er komt extra productiecapaciteit en de PIM’s-koekjes zullen niet langer in een gas- maar wel in een elektrische oven worden gebakken.