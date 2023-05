De discussie over het schuldenplafond zit muurvast in het Amerikaanse congres. De Republikeinen willen de schuldenlimiet van de V.S. enkel optrekken als er nieuwe besparingen komen. Maar daar willen de Democraten niet van horen. Door die patstelling dreigen de V.S. begin volgende maand in wanbetaling te gaan. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Het zou de financiële markten in chaos kunnen storten, want door de bankenonrust staan de zenuwen al strak gespannen.